Alberto Chicote recuerda los momentos más delirantes de 'Batalla de restaurantes', en vídeo

Este martes a partir de las 22:45 h se podrá ver en laSexta la nueva temporada de 'Batalla de restaurantes'. Como ha adelantado Chicote en Zapeando, se podrán vivir momentos de tensión debido a la exigencia de los participantes.

'Batalla de restaurantes' vuelve a laSexta. El concurso presentado por Alberto Chicote vuelve este martes y el cocinero visita Zapeando para hablar sobre qué se podrá ver esta tercera temporada. El chef ya ha adelantado que se vivirán momentos de tensión como en temporadas anteriores.

Nacho García recuerda a Carmen 'la Chicota', una participante de la segunda temporada que destacó por su carácter. Como se puede ver en las imágenes, Carmen afirmaba que recibía ese apodo por su sinceridad, algo que dejó ver durante el programa en el que participó debido a sus críticas sin filtros.

Los zapeadores han querido saber si esta edición habrá alguna 'Chicota' y el cocinero desvela que hay participantes "muy exigentes". Y adelanta: "En este primero de Tarragona viene uno de los más importantes".

Zapeando hace un repaso de alguno de los momentos más delirantes de temporadas anteriores, como cuando encontraron un trozo de morcilla debajo de una servilleta o cuando un participante hizo una peineta a otro. Chicote comenta que, cuando se enfrenta a momentos así, "tengo que estar, en cierto modo, calladito y repartir un poco el juego".

