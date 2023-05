Un hombre descubre un arma 'infalible' para protegerse contra el ataque de un cocodrilo. En este vídeo viral, un señor se ve sorprendido por el reptil, que se lanza hacia él dispuesto a morderle pero este utiliza una inusual herramienta para combatirlo.

Con la ayuda de una sartén, consigue golpear al aligátor en la cabeza, detener su ataque y provocar su huida hacia el río. Valeria Ros cree que eso muestra que en ese pueblo no se comen a los cocodrilos porque "a una vaca le enseñas una sartén y sale huyendo".

Cristina Pedroche avisa de que si no se tiene una sartén a mano, no hay que usar un wok porque "no funciona igual" y Dani Mateo señala que, en este caso, "la especie invasora es el abuelo" porque es la zona del río y "son los cocodrilos los que no saben cómo echarlo" porque han puesto huevos allí.