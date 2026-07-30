Paco Jiménez desvela cuánto puede alcanzar la multa por cavar un hoyo en la playa, en vídeo

El periodista indica que la Ley de Costas es muy clara con respecto a este hecho. Aunque nos pueda parecer una actividad infantil, puede tener un impacto muy negativo a nivel medioambiental.

Los vecinos del barrio valenciano de El Cabanyal están en pie de guerra por culpa del turismo masivo. Como cuenta Paco Jímenez, hay más de 600 pisos turísticos. "Hay una vivienda de este tipo por cada 30 habitantes y esto ha provocado el cansancio de los vecinos", explica.

Las asociaciones de vecinos señalan que muchos turistas no saben comportarse de manera cívica y, por ejemplo, van en ropa interior por la calle y beben alcohol en la vía pública. "Denuncian que cada vez es más común ver a turistas tomando el sol desnudos en las azoteas", añade.

Multas por ir sin camiseta

Aunque los vecinos han enviado numerosas reclamaciones al ayuntamiento por esta situación, hasta el momento, como expone Jiménez, "no ha habido ninguna iniciativa". "Piden que se adopten medidas similares a las que hay implementadas en Alicante o Barcelona, donde existen normativas específicas", añade.

El periodista cuenta que, en la Ciudad Condal, por ejemplo, la multa por ir sin camiseta o en bañador por la calle va de 120 a 500 euros. "En Alicante, pueden llegar a 750 euros si vas por la calle con el torso desnudo", expone.

En las playas, además, hay más normativas que deben cumplirse. Por ejemplo, está prohibido cavar hoyos en la playa. "Según la Ley de Costas estas prácticas podrían acarrear multas de entre 100 y 60.000 euros", explica. El periodista indica que, aunque parezca un juego infantil, "provocan un fuerte impacto medioambiental".

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