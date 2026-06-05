Paco Jiménez revela las novedades que se han publicado sobre la muerte de Marilyn Monroe

El periodista de investigación Paco Jiménez explica la novedad acerca de la muerte de Marilyn Monroe que cuenta en el libro 'I Want to Be Loved by You' el escritor inglés Andrew Wilson. Dale al play para conocer todos los detalles.

Este lunes, la actriz Marilyn Monroe hubiera cumplido 100 años. El gran icono y sex symbol de los años 50 y 60 nació el 1 de junio de 1926 y falleció con tan solo 36 años, el 5 de agosto de 1962.

La actriz supuestamente murió por suicidio en su casa de Los Ángeles, pero, sin embargo, según lo que se ha publicado estos días, su médico pudo tener responsabilidad en las dos sustancias fatales que mezcló Marilyn el día de su muerte.

Según explica Jiménez, la versión oficial de la muerte de Marilyn es una ingesta masiva de dos sedantes muy peligrosos si se combinan juntos: el hidrato de cloral y el nembutal. Su médico, que ya falleció, admitió que sí le prescribía el nembutal, pero negó haberle suministrado el hidrato de cloral".

Ahora bien, la novedad es que el escritor inglés Andrew Wilson, en su libro 'I Want to Be Loved by You', que se acaba de publicar, "cuenta que sí que se lo habría prescrito. La prueba sería una receta de hidrato de cloral firmada por el propio médico dos meses antes de la muerte de Marilyn y que habría sido subastada en 2011. Por tanto, según el escritor, el médico, si se le hubiera acusado ahora mismo sería acusado de homicidio involuntario", añade el periodista.

La del suicidio es la versión oficial de la muerte de la actriz, pero alrededor de esta tragedia hay un montón de teorías conspiranoicas. "La primera de las teorías que fueron los Kennedy. Recordemos que Marilyn había tenido relaciones con JFK el presidente, y las tenía entonces con su hermano Robert, que era el fiscal general", expone Jiménez.

La segunda teoría es que fue la CIA. Según detalla el periodista, "esta teoría se sustenta en que por su relación con Bobby Kennedy, con el fiscal, Marilyn sabía los planes secretos ojo de la CIA de invadir Cuba y asesinar a Fidel Castro. Y ella lo habría escrito en un diario".

Y por último, la tercera teoría es que fue la mafia: "En este caso sería un aviso y un escarmiento para Robert Kennedy para que frenara las investigaciones que llevaba contra el crimen organizado", añade y concluye nuestro periodista de investigación. En el vídeo podemos ver su intervención al completo.

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