Paco Jiménez analiza el curioso caso de la 'mafia del picaporte': "Han detenido a uno con 560 picaportes en el maletero"

El periodista Paco Jiménez vuelve a Zapeando para hablar sobre una curiosa organización criminal conocida como la 'mafia del picaporte'. Como cuenta el periodista, "se dedican a robar los pomos, los tiradores, los picaportes de las puertas de las comunidades de vecinos". "Ahora mismo están en plena oleada y hay varios barrios de Madrid quejándose porque se están quedando sin picaportes", añade Paco.

Como indica Jiménez, "no piden rescate, lo que hacen es guardarlos y los venden". "Robar picaportes me parece ridículo", comenta Isabel Forner. La zapeadora pregunta al periodista qué se puede hacer para evitar estos robos. "La mayoría de los vecinos piden más vigilancia de la policía", indica Jiménez. "En este caso, se recomienda a las comunidades de vecinos que utilicen otro sistema como llaves magnéticas o que los picaportes no sean de latón", añade el periodista.

Paco indica que por cada kilogramo de latón se pagan 2,90 euros. "Se necesitan muchos picaportes para que sea rentable este negocio", explica. "Hace poco detuvieron a uno que llevaba en el maletero 560 picaportes", añade Jiménez. "El latón llama al ladrón", concluye Dani Mateo.