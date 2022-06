María Gómez destaca en el plató de Zapeando la visita de Óscar Casas a 'El Hormiguero', donde el actor contó una divertida anécdota que le pasa desde hace años con una fan y que sorprendió a Pablo Motos.

"Es muy fuerte, una chica me lleva escribiendo desde hace cuatro años cada día", confesó el actor, que desveló el único mensaje que le pone todo el tiempo: "Me pregunta que si me gustan las cabras". Pero, ¿le ha contestado? Descúbrelo en el vídeo principal de esta noticia.