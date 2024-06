En el último programa de 'El Hormiguero' decidieron volver a hacer uno de sus divertidos y tiernos experimentos con niños. En esta ocasión, decidieron poner a prueba la sinceridad de los pequeños ya que hicieron que se enfrentaran a un detector de mentiras.

El primero en enfrentarse a la máquina es José. El 'científico' le pide que diga que se llama Antonio. Algo que provoca que la máquina pite. Después, le pregunta si le gusta ir al cole y, de nuevo, la máquina pita. "Uyyyy", dice José. George recibe la misma pregunta y responde "un poquito".

Y, al igual que el otro niño, la máquina vuelve a pitar. "No, me gusta mucho...", añade, y la máquina vuelve a pitar. "La máquina dice que no te gusta nada", dice el 'investigador', a lo que George termina aceptando que ir al cole no es de su gusto. Otra pregunta que deben responder es si se han hecho pis dentro de la piscina. Los niños responde que no, y, como es de esperar, la máquina se ilumina. "Sí, claro, se me escapa", termina sincerándose George.

En la siguiente prueba les dejan un bol con caramelos y les dicen que no pueden coger ninguno. Pero los pequeños no respetan la prohibición. Cuando el investigador les pregunta, como es lógico, la máquina pita y, además, muchos de ellos no consiguen disimular su travesura ya que están masticando el dulce mientras hablan con él.