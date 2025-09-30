Una niña se salta la seguridad del Vaticano para ver al papa León XIV: "Luego la llevan a Cantajuegos y cómo se va a emociona"

Este fin de semana se celebraba el Jubileo en el Vaticano y una niña aprovechó un momento para correr hacia el papa León XIV para saludarlo. La reacción del pontífice y los zapeadores, en este vídeo.

El pasado fin de semana tenía lugar el Jubileo en el Vaticano, las primera celebración de este tipo que preside León XIV como papa.

En uno de los momentos, una niña consiguió romper la seguridad del Vaticano y acercarse hasta el sumo pontífice, que se detenía un momento para saludarla.

"Una papiber", reacciona Quique Peinado en el vídeo sobre estas líneas, donde comenta que cuando esta niña sea adolescente "sus amigas se escaparán por la ventana para ir a Fabrik y ella para ir a la misa del gallo".

"Luego la llevarán a los Cantajuegos y a ver cómo se va a emocionar", comenta por su parte Dani Mateo.