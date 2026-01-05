María Gómez reacciona a la foto más viral de la detención de Maduro, en vídeo: "Parece que le llevaban a la rave de Albacete"

El líder venezolano fue detenido este sábado y entre las primeras imágenes de su captura destacaba una en la que se le podía ver con un chándal gris, auriculares y un antifaz.

Nicolás Maduro fue capturado el pasado sábado en Caracas, Venezuela, tras una operación ordenada por Donald Trump. Como señala Maya Pixelskaya, el dirigente venezolano ya está preso en Estados Unidos, "pero no ha perdido el espíritu navideño".

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, Maduro, nada más pisar EEUU demostraba la mejora su nivel de inglés. "Good night, happy new year", dice a las personas que lo esperaban a su llegada. "No parece preocupado, lo mismo confía que Donald Trump le expulse de los EEUU porque como es extranjero y ha entrado sin papeles...", comenta Quique Peinado. "Es el preso más majo que he visto en mi vida", añade Nacho García.

Una de las imágenes que más se ha viralizado es una fotografía de Maduro en chándal, antifaz y auriculares. "Más que un detenido parecía un gamer", añade García, "es como si Ibai se hubiera dejado bigote antes de adelgazar"."Más que ha EEUU parece que le llevaban a la rave de Albacete", afirma María Gómez.

"María José Gómez y Verdú no sé si aprobaría irte detenido en chándal", comenta Peinado. El zapeador cuenta que el líder venezolano ha puesto de moda ese modelo de chándal y se ha agotado en todas las tiendas. "Es el look, que se lleva mucho ahora, que se llama 'esposado, pero informal'", añade Quique.

En las redes, además, han señalado que ese chándal es el mismo que el que usan los jugadores del RCD Mallorca. "¿Acaso Maduro acababa de fichar por el equipo antes de su detención?", pregunta Isabel.

