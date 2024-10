Los rumores apuntan a que la relación entre Kanye West y Bianca Censori está al borde del divorcio tras dos años de matrimonio. La arquitecta, desde que comenzó su relación con el artista, ha demostrado que lo suyo eran los looks estrafalarios y ha convertido del panty su prenda estrella, el cual combina de las maneras más curiosas.

Natalia Ferviú tiene claro que Bianca debe hacer "lo que le dé la gana". "Lo que no tengo tan claro es que realmente haga lo que le dé la gana o esté siguiendo las pautas que marca él", expone la estilista. El artista tiene fama de ser una persona que opina mucho de los looks de sus parejas, "incluso con Kim Kardashian se dice que esa mano oculta que pulía sus looks y que la llevó a tener ese estilo tan Kim Kardashian dicen que tiene que ver mucho con él". El rapero tiene una firma de moda y tiene, además, una visión estética muy particular, comparte Natalia.

"Natalia, soy del siglo XIX", confiesa Isabel Forner, "vaya Bianca menudos looks que me llevaba, madre mía". La zapeadora no entiende los looks de la arquitecta, especialmente uno en el que la joven se puso un cojín para evitar que se le vieran los pechos.