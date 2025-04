Nacho García reacciona a la petición de Quique Peinado: "Todas las Daenerys están tristísimas"

El 23 de abril se celebra, entre otras cosas, el Día del libro. Una de las tradiciones es regalar un libro y una rosa, y María Gómez aprovecha el inicio del programa para lanzar un dardo a Dani Mateo: reprocharle que le ha regalado una rosa a ella pero no ha Isabel Forner.

"No lo quería decir pero es que a mí me ha regalado el ramo", responde Isabel. "Bueno, y los libros que les he regalado también a Nacho y a Quique", añade el presentador, irónico, demostrando que la flor que tiene Gómez no ha sido un regalo de Mateo.

Quique Peinado, por su parte, aprovecha para felicitar a Cataluña, ya que se celebra el Día de Sant Jordi, y, añade: "Y, desde aquí, nuestra máxima empatía a toda la comunidad de dragones que hoy es un día de luto". El zapeador hace referencia, con su comentario, a la leyenda de San Jorge y el dragón. "Todas las niñas a las que llamaron Daenerys están tristísimas", añade Nacho García.

Finalmente, los zapeadores sí que tienen una rosa y Quique es el encargado de repartirlas. Como María ya tiene una, finalmente su rosa se la entregan a un chico del público. "Para que luego digas que no te dan nada por venir de público a Zapeando", afirma Nacho.