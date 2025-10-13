El vídeo de la tensión de Andy y Lucas en su último concierto: "Andy está llorando en un rincón mientras Lucas va a su bola"

Alfonso Arús analiza la tensión en el último concierto de Andy y Lucas: "Las imágenes que más se han viralizado son las de Andy totalmente superado en un rincón mientras Lucas iba a su bola".

Andy y Lucas han realizado este fin de semana en el Palacio de Vistalegre su último concierto juntos tras 20 años de trayectoria. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la poca complicidad entre ambos. "Andy y Lucas nunca me había llamado la atención hasta ahora", reconoce Alfonso Arús, que confiesa que está "absolutamente enganchado a su culebrón".

Y es que, como explica el presentador de Aruser@s, "las imágenes que más se han viralizado son las de Andy, totalmente superado en un rincón mientras Lucas iba a su bola". "Iban manteniendo el tipo, pero en el momento de la celebración del fin del concierto Andy estaba totalmente superado mientras Lucas pasaba de él", detalla, por su parte, Tatiana Arús, que destaca que "era una declaración de intenciones".

"Andy está llorando y un técnico le abraza y le da un beso mientras Lucas está en primera fila", asegura la colaboradora de Aruser@s en este vídeo, donde, además, Alfonso Arús explica que "a las pocas horas de acabar el concierto, Andy anunció su carrera en solitario con un claro mensaje".

Un comunicado que no habría gustado a Lucas, quien tras conocerse la noticia de la carrera en solitario de Andy, ha lanzado esta "pulla": "La lealtad es más importante que la amistad. A una persona solo se la conoce de verdad cuando ya no te necesita". Al parecer, algunas fuentes conocedoras del asunto dicen que la idea de Lucas era volver en unos años, por lo que no se esperaba que Andy lanzara su carrera en solitario.

"El primer sorprendido es Lucas cuando ve que Andy dice que sigue la carrera en solitario", explica Alfonso Arús en el plató, donde Angie Cárdenas destaca que "Andy no se puede permitir estar en paro unos años". "Además, ha sido Lucas el que más ha cobrado por los derechos de autor", recuerda el presentador mientras que Tatiana Arús explica que "ellos hacen el parón porque es Lucas el que padece una dolencia y no podía seguir el ritmo".

