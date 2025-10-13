El dardo de Lucas a Andy tras anunciar su carrera en solitario: "A una persona solo se la conoce cuando ya no te necesita"

Tras anunciar Andy su carrera en solitario, Lucas le ha mandado este duro mensaje: "La lealtad es más importante que la amistad. A una persona solo se la conoce de verdad cuando ya no te necesita".

Los artistas gaditanos revolucionaron la música pop española y desataron el fenómeno fan. Ahora, se han despedido de sus seguidores con un espectáculo en el que han recordado sus mayores éxitos. Sin embargo, esta despedida llega en medio de un "culebrón" cargado de "tensión" entre Andy y Lucas.

"Andy y Lucas nunca me había llamado la atención hasta ahora", reconoce Alfonso Arús, que confiesa que está "absolutamente enganchado a su culebrón". Y es que, como explica el presentador de Aruser@s, "las imágenes que más se han viralizado son las de Andy, totalmente superado en un rincón mientras Lucas iba a su bola".

Además, a las pocas horas de acabar el concierto, Andy anunció su carrera en solitario y que saca un disco antes de Navidad. Un comunicado que no habría gustado a Lucas, quien tras conocerse la noticia de la carrera en solitario de Andy, ha lanzado esta "pulla": "La lealtad es más importante que la amistad. A una persona solo se la conoce de verdad cuando ya no te necesita". Al parecer, algunas fuentes dicen que la idea de Lucas era volver en unos años, por lo que no se esperaba que Andy lanzara su carrera en solitario.

"En el momento que anunció que va a salir en solitario, mínimo lleva un año preparándolo", explica Angie Cárdenas en el plató, donde Alfonso Arús destaca que "los que los conocen aseguran que Lucas quería volver en dos años".

