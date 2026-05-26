Leo Harlem carga contra los robots aspiradores: "Se venden como rosquillas y no hacen ni la mitad de lo que prometen"

En Aruser@s, Alfonso Arús recoge el cómico 'dardazo' de Leo Harlem contra los robots aspiradores, un aparato doméstico que, según el humorista, saca de quicio a muchos usuarios pese a su popularidad.

Leo Harlem se cuela en los 'zascas' de Aruser@s con su reflexión sobre la fiebre por los dispositivos que prometen ahorrar esfuerzo en casa. "Compramos cualquier cosa que nos ahorre trabajo. De ahí el éxito del robot aspiradora: ¿limpia bien? No. ¿tenemos que limpiar nosotros? Tampoco. ¡Pues ponme tres!", comenta entre risas. Según asegura el cómico, "se venden como rosquillas y no hacen ni la mitad de lo que prometen".

Además, compara su funcionamiento con el de "un bebé que empieza a andar", al que hay que vigilar constantemente:"Hay que ir apartando obstáculos, alejarlas de las escaleras y vigilarla, porque en cuanto te despistas se traga algo que no debe o se da cabezazos contra una esquina", explica Harlem, añadiendo que no sabe si estos fallos se deben al programa del dispositivo o a que "se siente culpable de limpiar tan mal". Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores aplauden la reflexión del cómico.

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