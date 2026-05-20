Shakira invita a los niños de Ghetto Kids a bailar con ella en la final del Mundial: "¡Me muero! ¿Por qué son tan lindos?"

Los niños de Ghetto Kids han inventado una coreografía para 'Dai Dai', la canción de Shakira para el Mundial de fútbol y, al mostrarla a través de sus redes sociales, se han hecho virales. La cantante les ha visto bailar y les ha invitado a ser sus bailarines en la final.

Los integrantes de Ghetto Kids son un auténtico fenómeno del baile. A pesar de su corta edad, ya han conquistado las redes sociales y se han convertido en estrellas internacionales gracias a sus coreografías virales. En uno de sus últimos vídeos -que podemos ver en este fragmento de Aruser@s- los pequeños sorprenden con una divertida coreografía de 'Dai Dai', la canción de Shakira para el Mundial de fútbol. El vídeo ha tenido tanta repercusión que ha llegado hasta la propia artista, que ha decidido invitarles a bailar con ella durante el espectáculo del descanso de la final del Mundial. "¡Me muero! ¿Por qué son tan lindos?", escribió la cantante en redes sociales antes de dedicarles un emotivo mensaje en vídeo: "Voy a necesitar bailarines para el show del descanso de la final. Quiero que ese momento sea especial para todos nosotros. Por eso, he decidido invitar a tantos de vosotros como pueda a bailar conmigo en la final". La emoción de los pequeños al conocer la noticia no se hizo esperar.

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