El vídeo más romántico de Lamine Yamal y Nicki Nicole: de un paseo en helicóptero a fuegos artificiales

Lamine Yamal y Nicki Nicole han abierto su álbum de fotos más romántico, donde se puede ver cómo cada día están más enamorados compartiendo momentos como un paseo en helicóptero.

Lamine Yamal ha abierto su álbum fotográfico más romántico junto a Nicki Nicole, con la que ha compartido momentos tan románticos como un paseo en helicóptero presenciando unos fuegos artificiales. También se puede ver a la pareja soltando globos al aire y compartiendo días en familia.

"Han pasado de no compartir nada a compartirlo todo", señala Tatiana Arús en este vídeo de Aruser@s. Por otro lado, hace unos días la cantante hizo historia al cantar ante 250.000 personas en su primer concierto sinfónico en Rosario.

"Cuando era niña hizo una carta donde dijo que su sueño era poder realizar algún día un concierto en el monumento de la bandera de Rosario", explicaba Tatiana Arús, que destacaba que, tras lograrlo, "es para emocionarse".

