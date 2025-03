Nacho García, sobre los guardaespaldas de Georgina Rodríguez: "Ahora, además de estar en forma, tienen que llevar pilas"

Georgina Rodríguez ha vuelto a brillar en la Semana de la Moda de París con dos espectaculares looks en blanco y negro. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue su estilo, sino la curiosa estrategia de sus guardaespaldas para evitar a los paparazzi.

Georgina Rodríguez ha conquistado, una vez más, la Semana de la Moda de París con dos impactantes estilismos. La influencer apostó por un look completamente blanco y otro en negro, contrastando en una combinación que no pasó desapercibida.

Tras ver las imágenes, María Gómez no pudo evitar bromear sobre la elección de colores: "Es como la versión ángel y demonio de unos dibujos animados, pero en versión guay", comentó entre risas.

Pero, aunque sus outfits fueron impresionantes, lo que realmente acaparó la atención fue la peculiar estrategia de sus guardaespaldas para evitar que los paparazzi la fotografiaran. El equipo de seguridad utilizó linternas para deslumbrar a los fotógrafos y bloquear cualquier intento de captura de imágenes.

Maya Pixelskaya reaccionó con humor ante esta táctica poco convencional: "Yo sí me arreglo como Georgina, quiero que me saquen todas las fotos posibles", afirmó. Por su parte, Nacho García no dejó pasar la oportunidad de bromear sobre los nuevos 'requisitos' para ser guardaespaldas de la influencer: "Se les exige discreción, estar en buena forma y ahora llevar siempre pilas por si les hace falta la linterna".