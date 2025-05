Nacho García emula los looks más extravagantes de la Gala Met: "Me duele la espalda un poco pero estoy bien"

El zapeador ha escogido los extravagantes looks que André 3000 y Jaden Smith han llevado en este importante evento. Además, ha desfilado por el plató para demostrar que es capaz de defender su look con mucha gracia.

Nueva York ha acogido la Gala Met un año más. Por la alfombra roja de este destacado evento han pasado numerosas celebrities, desde artistas a cantantes o deportistas. Esta gala se caracteriza por que muchos asistentes apuestan por extravagantes diseños, en línea con la temática establecida.

En esta edición el rapero André 3000 apareció "con un piano a cuestas", explica Cristina Pedroche. "Para llevar este look necesitas mucho estilo y unas lumbares de hierro", afirma la zapeadora. Por otro lado, Diana Ross apostó por un vestido blanco con una larguísima cola y un llamativos sombrero. "Después de que pasase ya no necesitaron limpiar la alfombra", comenta María Gómez.

Amelia Gray Hamlin, por su parte, "se presentó con bien de encaje y las bragas de la abuela por fuera", explica Cristina. "Te digo una cosa", responde Dani Mateo, "esa abuela tiene un plan, eh, es picaruela". Jaden Smith escogió un tocado muy especial. "Ya sabemos quién robó el cobre en el AVE...", afirma Quique Peinado, tras ver el accesorio del artista.

Nacho García sorprende a sus compañeros al unificar los looks de André 3000 y Jaden Smith: se cuelga un teclado y cubre su rostro con alambre negro. "Ya estoy preparado para ir a la Gala Met", afirma, y, después, se pone a desfilar mostrando su look. "Me duele la espalda un poco pero estoy bien", añade.