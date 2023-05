La última gala de 'Tu cara me suena' vuelve a asombrar al público con actuaciones para enmarcar como la de Miriam Rodríguez, que imitaba a la cantante británica Adele y su 'Easy on me'. La gallega "lo reventó", afirma Dani Mateo, pues se convirtió en la ganadora de la noche.

"¡Qué vozarrón, menuda crack!", destaca el presentador, y reconoce que si cierra los ojos, "es la propia Adele". "Ya le gustaría a Adele cantar como Miriam Rodríguez imitando a Adele", añade. Aunque la actuación más divertida o "involuntariamente divertida", apunta Iñaki Urrutia, fue la de Susi Caramelo, que se metió en la piel de Enrique y Ana.

La cómica terminó en última posición y el zapeador se pregunta si era la primera vez en su vida que veía un hula hoop de cerca. ¿Es Heidi, mal?, bromea Quique Peinado con su parecido.