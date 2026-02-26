Ahora

Viral

El extremo reto de Verdeliss: correr 24 horas en una cinta sin parar en una tienda de Madrid

"Pero, ¿irá al lavabo no?", pregunta alucinado Alfonso Arús en este vídeo al ver el resto de Verdeliss. "No sé cómo lo va a hacer porque, en teoría, el resto es estar 24 horas seguidas sin descansar", explica Tatiana Arús.

El extremo reto de Verdeliss

Alfonso Arús destaca que la influencer Verdeliss, ha sorprendido con un nuevo y extremo reto: estar 24 horas corriendo en una cinta sin descansar. "Por el momento va por las 12 horas", explica Tatiana Arús durante la emisión de Aruser@s, donde detalla que "está en una tienda de Nuevos Ministerios, en Madrid".

"Pero, ¿irá al lavabo no?", pregunta alucinado Alfonso Arús en el plató, donde la colaboradora responde: "No sé cómo lo va a hacer porque, en teoría, el resto es estar 24 horas seguidas sin descansar". "Pero si bebe agua por narices tiene que ir al baño", afirma, por su lado, Angie Cárdenas.

"Igual como esta haciendo ejercicio transpira y pierde líquido", explica Alfonso Arús en el plató, donde Rocío Cano destaca que "no es la primera vez que se hace este reto en España": "Un chico hace poco lo hizo para visibilizar una enfermedad y lo consiguió".

El extremo reto de Verdeliss:

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo obvia los problemas fiscales del emérito y pide su regreso a España tras la desclasificación de los archivos del 23F
  2. Sánchez desmiente los "bulos de la ultraderecha" sobre su salud: "No padezco ninguna enfermedad cardiovascular"
  3. La derecha tumbará el escudo social del Gobierno y Junts deja la aprobación del tope a los precios en emergencias en manos del PP
  4. Claves del tratado sobre Gibraltar: España tendrá la última palabra sobre la emisión y renovación de los permisos de residencia
  5. Se abren las quinielas en la sucesión de Yolanda Díaz entre palabras de agradecimiento tras su renuncia a liderar el nuevo Sumar
  6. Dragon Ball cumple 40 años honrando el legado de Akira Toriyama y con su apuesta de futuro en 'Super'