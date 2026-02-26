El extremo reto de Verdeliss: correr 24 horas en una cinta sin parar en una tienda de Madrid

"Pero, ¿irá al lavabo no?", pregunta alucinado Alfonso Arús en este vídeo al ver el resto de Verdeliss. "No sé cómo lo va a hacer porque, en teoría, el resto es estar 24 horas seguidas sin descansar", explica Tatiana Arús.

Alfonso Arús destaca que la influencer Verdeliss, ha sorprendido con un nuevo y extremo reto: estar 24 horas corriendo en una cinta sin descansar. "Por el momento va por las 12 horas", explica Tatiana Arús durante la emisión de Aruser@s, donde detalla que "está en una tienda de Nuevos Ministerios, en Madrid".

"Pero, ¿irá al lavabo no?", pregunta alucinado Alfonso Arús en el plató, donde la colaboradora responde: "No sé cómo lo va a hacer porque, en teoría, el resto es estar 24 horas seguidas sin descansar". "Pero si bebe agua por narices tiene que ir al baño", afirma, por su lado, Angie Cárdenas.

"Igual como esta haciendo ejercicio transpira y pierde líquido", explica Alfonso Arús en el plató, donde Rocío Cano destaca que "no es la primera vez que se hace este reto en España": "Un chico hace poco lo hizo para visibilizar una enfermedad y lo consiguió".

