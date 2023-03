Tras la entrevista que concedió Laura Pausini en El Hormiguero, en la que se sinceraba sobre si se acostaría o no con un ex y cuántas veces lo haría; Dani Mateo plantea la siguiente pregunta a los zapeadores: "Y vosotros, ¿estáis de acuerdo con su opinión de no tocarles ni con un palo?".

"Totalmente", responden casi al unísono Quique Peinado y Thais Villas. Sin embargo, Miki Nadal no está de acuerdo: "Hay circunstancias. Si tienes pareja nueva no, pero si no...". "¿Otra vez con tu ex?", responde, incrédula, Lorena Castell, que es de la opinión de "si lo dejaste fue por algo".

"¿Pondrías la mano en el fuego al asegurar que nunca has estado con un ex?", vuelve a preguntar Dani Mateo y Miki Nadal le siembra la duda al preguntarle por "Paco". Escucha el cómico debate que mantienen Miki Nadal, Lorena Castell, Dani Mateo, Quique Peinado y Thais Villas en plató sobre si se acostarían con sus ex en el vídeo principal de esta noticia.