Laura Pausini ha visitado este miércoles El Hormiguero para celebrar los 30 años que lleva en el mundo de la música y Trancas y Barrancas han aprovechado la ocasión para someterla a un test muy comprometido sobre el tema de los ex: " ¿Cuántas veces se puede chingar con un ex después de cortar?", le preguntaban las hormigas, a lo que ella no dudaba en responder: "No les voy a dar mi cosa. Si se ha cortado y ahora somos amigos. ¿Por qué se va a romper ese equilibrio por follar?", devolvía la pregunta.

En definitiva, resume Dani Mateo a sus compis de Zapeando, "Laura Pausini no tocaría a sus ex ni con un palo" y abre un debate en la mesa: "¿Estáis de acuerdo con su opinión?". Descubre sus respuestas en el vídeo principal de la noticia.