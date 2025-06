Miki Nadal 'copia' el gorro XXL del hijo de Will Smith: "No sé por qué no nos queda igual"

Jaden Smith acompañó a su padre en un concierto y escogió un llamativo complemento. Esto no es extraño ya que el actor destaca por sus arriesgados estilismos.

Jaden Smith, hijo del artista Will Smith, destaca desde hace varios años por su estilo. Se ha podido ver al joven actor y rapero arriesgando con sus looks y, como señala María Gómez, "ha conseguido quitarse la etiqueta de 'hijo de' gracias a sus gorros locos".

La zapeadora explica que el pasado fin de semana, el actor se animó a lucir otro de sus estrambóticos accesorios en un concierto de su padre. "Esta vez se trataba de una especie de montera peluda muy adecuada para lucir en esta época del año", cuenta Gómez.

"Con una montera así puedes brindarle el toro a la plaza entera y parte del extrarradio", afirma Isabel Forner. Miki Nadal, por su parte, se anima a 'copiar' el look de Jaden poniéndose un gorro XXL. "No sé por qué no nos queda igual", afirma el zapeador.

"Estás matador", afirma Isabel, sin aguantar la risa. "Él no sé qué parece pero tú pareces Goofy cuando se asusta", le dice Dani Mateo, "que se le levantan las orejas". "Ojalá descongelar ahora a Walt Disney para que vea cómo ha quedado su obra", concluye Jorge Yoryia.