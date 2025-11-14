VÍDEO | Alberto Rey analiza la película de acción y magia 'Ahora me ves 3': "Es una película de cumpleaños infantil"

La franquicia vuelve con una tercera entrega. En esta ocasión, los cuatro jinetes fichan a tres nuevos ilusionistas para robar el diamante reina más grande del mundo. Descubre la opinión del periodista experto en cine en el vídeo principal.

Este viernes se estrena la tercera parte de la franquicia 'Ahora me ves'. La película de acción y magia vuelve a tener en su reparto a los cuatro jinetes: Jesse Eisenberg, Dave Franco, Woody Harrelson e Isla Fisher. Como indica María Gómez, "reclutan a tres ilusionistas expertos para un atraco de alto riesgo para robar el diamante reina más grande del mundo". Pero ¿qué opina sobre el film el periodista experto en cine Alberto Rey?

"Esta película la respeto mucho porque les flipa a los niños", comenta. "Si la analizas como un adulto, algunas secuencias son mucho más bonitas y están mucho mejor coreografiadas de lo que parece", añade, "son trucos de magia que, algunos, no se han hecho con efectos digitales".

A pesar de ello, el periodista considera que "la profundidad de la saga es cero". "Es el 'Fast & Furious' de la magia", afirma Nacho García, una opinión que apoya el periodista. Alberto señala que el reparto es "rarísimo" ya que se mezcla a Morgan Freeman con Dave Franco, Rosamund Pike "y seguimos para bingo".

El film, en su opinión, es muy entretenido y, por ello, decide otorgar dos 'Albertitos' y medio. "Es la típica película de palomitas, una película de cumpleaños infantil", concluye.

