Carla Pulpón sale a la calle para preguntar a los ciudadanos sobre la criogenización, una técnica que muchas personas han utilizado para ser revividas en un futuro. La reportera se inventa la noticia de que Walt Disney va a ser descongelado. ¿Cómo reaccionaran los ciudadanos?

Una señora afirma que ella está encantada ya que así hará "más dibujos". Otra señora no confía mucho en que lo vayan a descongelar ya que "ser hará agua". Un chico, por su parte, no está muy a favor debido a que considera que la ciencia, actualmente, no está suficientemente avanzada como para revivirlo. Una chica, por su parte, al igual que el chico anterior, considera que es innecesario y alega que un estudio sobre eso que indicaba que "como las células están congeladas ya no podían hacer que reviviesen".

La reportera va más allá y les dice que la descongelación está prevista para el 23 de mayo en Disney World. "Me parece una locura", responde una chica. Un chico, por su parte, le indica que él si que habría comprado una entrada para verlo y así "vivir la experiencia". Un señor, en cambio, tiene muy claro que no pagaría "para ver un cadáver de un señor que se murió antes de yo nacer".

Carla también les pregunta sobre qué les gustaría que preguntaran a Walt Disney tras ser descongelado. Un chico dice que a él le gustaría saber qué opina sobre lo que han hecho con su legado. Además, una chica no duda en mandarle un mensaje: "Nena, tú quédate ahí tiesa, ¿para qué quieres vivir si esto es una mierda?".