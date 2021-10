Como es habitual, antes de terminar Zapeando Dani Mateo conecta con el plató de Más Vale Tarde, donde Iñaki López y Cristina Pardo avanzan los temas que analizarán en el programa.

Los presentadores sorprenden a los zapeadores al aparecer en pantalla con, prácticamente, el mismo look. "¡Qué conjuntados!", destaca Lorena Castell al verles mientras que Dani Mateo directamente afirma que parecen "dos Mossos d'Esquadra". Puedes ver la reacción de los presentadores en el vídeo principal de esta noticia.

La confesión de Cristina Pardo del 'lapsus' de Iñaki López

La presentadora no ha dudado en exponer en pleno directo de Zapeando que Iñaki López no llevaba americana porque "había cogido en su camerino la americana de otro y no le cabía". Puedes ver el momento en este vídeo.