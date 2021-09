Dani Mateo ha conectado, como cada día, con Iñaki López y Cristina Pardo antes de que arranque Más Vale Tarde. Sin embargo, una confesión de la presentadora sobre su look ha fascinado al zapeador.

"Vamos a contarles la verdad. Iñaki ha cogido en su camerino la americana de otro y no le cabía", ha explicado Pardo, que ha justificado así que Iñaki López haya arrancado la conexión sin americana: "Me he puesto la americana de Yélamo y parecía 'El Juli'", ha bromeado. Sin embargo, no se ha librado del 'dardo' de Pardo: "No has barajado la opción de que hayas engordado y esa americana sea tuya y no quepas".

Iñaki López y Cristina Pardo se confiesan en Zapeando

Los nuevos presentadores de Más Vale Tarde comparten su cara más oculta antes de su debut en el programa de las tardes de laSexta. Puedes ver sus divertidas confesiones en este vídeo.