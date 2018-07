Desde su cambio de look con unos rizos 'a lo David Bisbal'...

...hasta su rifirrafe con Paco Trump, "el primo" del presidente de los Estados Unidos...

...o el bailecito que se marcó con Frank Blanco después de que el presentador supiese que eran igual de fans de 'Casados a primera vista': "Si necesitas un bailarín para tus conciertos, estoy aquí".

Desde luego, la incorporación de la cantante no dejó indiferente a nadie. Y menos a los colaboradores veteranos como Anna Simon, que quiso ponerle a prueba con un 'zasca' para ver su reacción: "¿Por qué la hemos fichado? ¿No daba el presupuesto para Mónica Naranjo?".

Pero, para sorpresa de Anna, Chenoa no se quedó callada y poco tardó en devolverle la 'pullita'. La de Mollet reprochó la despedida de la cantante de la gala final de 'Tu cara no me suena todavía' y, ante las críticas, Chenoa le arrojó un: "Soy igual de rancia que tú".

La zapeadora incluso abrió su corazón y eligió a su 'novio ideal' en un divertido juego dirigido por Frank Blanco.