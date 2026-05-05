Dani Mateo, sobre el abrazo de Juanma Moreno Bonilla y Chewbacca de Star Wars: "Esta sí que no la visteis venir..."

El misterio de si Juanma Moreno Bonilla es quien pone la voz en el nuevo himno del PP para las elecciones andaluzas nos tiene en un sinvivir, pero el presidente nos ofrece un respiro con un vídeo abrazando a Chewbacca. En El Intermedio están en shock.

El Gran Wyoming y Dani Mateo bailan en El Intermedio al son del himno del PP de Andalucía para esta campaña mientras Sandra Sabatés los observa sin unirse a la fiesta. Pero no todo son risas, también hay espacio para el misterio: "¿Es Juanma Moreno quien canta la canción?". El colaborador recuerda que el presidente de la junta de Andalucía ha sido miembro de varios grupos musicales. "La voz que canta es bastante parecida", observa Mateo, algo que reconoce el político, que ha añadido suspense a esta incógnita en unas declaraciones recientes.

"Ya se verá. Tenemos 14 días por delante. Poco a poco", se limitaba a decir ante la prensa. "Para mí que es Milli Vanilli", deja caer Wyoming, insinuando que quizá sea otra persona la que pone la voz a este temazo. Mateo no quiere perder la ilusión, pero también quiere saberlo ya. "No podemos pasar 14 días sin saber si esa voz es la suya o la de Falete", añade.

Sea como sea, a Moreno Bonilla se le ve cómodo en esta campaña, señala. Tanto, que a veces pareciera que está "de campamento". En concreto, de uno de La Guerra de las Galaxias. Ayer, 4 de mayo, fue el día de Star Wars, y él lo celebró a su manera: con un vídeo abrazando a Chewbacca. "Que la fuerza os ayude a tomar la decisión correcta y a elegir siempre el lado luminoso", recita. "Que la fuerza de Andalucía te acompañe, Juanma", le contesta el wookiee en su idioma.

En el plató de El Intermedio están estupefactos. "Vaya acento andaluz cerrado", bromea Wyoming sobre Chewbacca. "Esta sí que no la habíais visto venir", responde Dani Mateo.

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