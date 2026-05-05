Un tiktoker critica a quienes felicitan a su madre por redes y luego están dos meses sin llamarla: "Más cara que un álbum de fútbol"

El monologuista Jesús Piña carga en este vídeo que recoge Aruser@s en su sección de los 'zascas' contra quienes felicitan a su madre por el Día de la Madre a través de las redes sociales para después pasar de ella en persona.

El pasado domingo celebramos el Día de la Madre en España y las redes sociales se llenaron de bonitos y emotivos mensajes hacia esas mujeres que lo han dado todo por nosotros. Pero, como casi siempre pasa en Instagram... todo es puro postureo. De ello se queja el monologuista Jesús Piña en este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s en la sección de los 'zascas': "Si la madre no tiene TikTok ni redes sociales...". "Luego, se tiran dos meses sin llamarlas. Tenéis más cara que un álbum de fútbol", sentencia. Los colaboradores del programa de laSexta no pueden más que darle la razón.

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