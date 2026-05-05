Mónica Oltra afirma que ella habría estado "al pie del cañón" el día de la DANA: "Desde luego, no me hubieran pillado 'ventorreando'"

Mónica Oltra visita El Intermedio tras anunciar hace unas semanas que ha decidido presentarse como candidata a la alcaldía de Valencia por Compromís. La política valenciana reflexiona acerca de la gestión de la tragedia de la DANA que hicieron quienes intentaron eliminarla políticamente.

Mónica Oltra lleva la tragedia de la DANA "muy dentro". La política valenciana, que anunciaba hace unas semanas que ha decidido presentarse como candidata a la alcaldía de Valencia por Compromís, ha afirmado que los estragos de la riada son "una herida abierta que tardará mucho en cicatrizar", como ocurrió en el caso de la generación de sus abuelos con los desbordamientos de 1957.

Oltra reconoce que "se rompe" al hablar de este tema. "He repasado muchas veces qué hubiera hecho yo ese día si hubiéramos seguido en el Gobierno". "Desde luego, no me hubieran pillado en un reservado 'ventorreando'", dice con amargura de la actitud de Mazón.

"Me hubieran pillado al pie del cañón y no dejando que nuestra gente se ahogara sin la más mínima prevención, sin el más mínimo aviso, que llegó cuando la gente ya se estaba ahogando", afirma.

"El PP es más peligroso por incompetente que por corrupto", añade. Y este caso, cree, lo demuestra. Tampoco se olvida de lo que ocurrió en el accidente de Metro de Valencia en 2006. "Cada vez que tocan gobierno, ellos están a la suya y haciendo negocio incluso de este tipo de tragedias, además de colocando a las empresas de la Gürtel en toda la reconstrucción. La vergüenza la tienen por estrenar", dice con dureza.

*Vuelve a ver la entrevista completa a Mónica Oltra en El Intermedio.

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