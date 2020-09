Lorena Castell no para de compartir con su seguidores de Instagram sensuales y divertidos vídeos. Esta vez, ya de vacaciones, la zapeadora protagoniza un sensual baile en bikini en una sauna. Un vídeo que ha subido a sus redes con el texto 'Hot sauna' y el icono de una llama de fuego.

Pero lo malo que tiene darlo todo en la sauna es que luego no tiene fuerzas para otras actividades como hacer deporte. Ella misma lo ha mostrado a través de otro vídeo en el que se graba mientras sale a correr. "Os juro que intento correr, pero no me gusta, me da flato", confiesa.