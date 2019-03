La respuesta de Chenoa a la parodia que hace Ángel Llácer de su posado más sexy en pijama

EL RETO DEL VERANO DEL PRESENTADOR

El presentador Àngel Llàcer lleva todo el verano imitando fotos de famosos en Instagram. La última víctima ha sido Chenoa, a la que ha parodiado en una pose sexy en la cama: "El pijama no me lo voy a poner con la misma intención que me lo podía poner antes", ha bromeado la colaboradora de Zapeando.