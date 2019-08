El equipo de Zapeando ha recopilado en un vídeo los mejores momentos de Frank Blanco desde que empezara a presentar Zapeando en el año 2013, a modo de homenaje por su despedida.

Tras ver este vídeo, el presentador y el resto de zapeadores no han podido evitar romper a llorar. "Llevo despidiéndome un mes, pero me estoy dando cuenta de que se acaba. Esto no se repite, os lo he dicho tantas veces", ha señalado Frank Blanco entre lágrimas.

Al ver todos los momentos que nos ha dado, Chenoa le ha preguntado "qué te ha faltado por hacer" y él ha respondido: "Viendo esto, solo me faltado llegar al programa 2000, pero eso no puede ser".

Y es que, el presentador anunció el pasado mes de julio que se marchaba del programa tras seis años a la cabeza. A partir del 2 de septiembre, Dani Mateo será el encargado de llevar los mandos de la máquina.