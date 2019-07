Frank Blanco ha anunciado su marcha de Zapeando a partir de septiembre. "Voy a incumplir una promesa, no voy a llegar al programa 2001. No voy a seguir en Zapeando", ha explicado el presentador.

Un anuncio que "desconocía hasta su propia madre", pero que ha querido compartir con los espectadores en directo. Blanco afirma que, tras seis años al frente del programa, "ha llegado la hora de cambiar". "Llevo seis años aguantando que me llaméis viejo y me marcho a otro lugar donde me verán como un joven prometedor", ha señalado el presentador.

"Se acabará una etapa y os contaré que será lo siguiente en cuanto pueda", ha añadido. El resto de zapeadores no han podido contener las lágrimas ante este importante anuncio. "Compañeros, os echaré de menos. Pero todavía no me perderéis de vista", ha añadido.

No obstante, este adiós será en septiembre. Hasta entonces, Frank Blanco se va de vacaciones dos semanas y Anna Simon se pondrá al frente de la mesa de Zapeando. A la vuelta, "dejaré todo en orden para mi sustituto y disfrutar de nuestras últimas tardes juntos en agosto", ha añadido.

Frank, emocionado, ha aguantado sin llorar, pero ha prometido que lo hará en su último programa. Ha sido entonces cuando el resto de compañeros se han levantado de la mesa para fundirse en un abrazo de equipo.