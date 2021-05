Todavía hay gente que no quiere ponerse la vacuna contra el coronavirus, y no por negacionistas, sino por miedo al pinchazo. Es lo que le ha ocurrido a un hombre en Monterrey, México, que ha estado a punto de salir corriendo del centro de vacunación. El hombre ha sido grabado justo en el momento en el que la enfermera le iba a poner el pinchazo por el escándalo que estaba generando.

Otros pacientes que acudían a vacunarse al mismo lugar, no dudaban en imprimirle ánimos: "No duele, no duele". Entre risas, además, le dicen que cierre los ojos para que no le de miedo y después de hacer aspavientos y moverse por la sala, consigue sentarse en la silla y recibir la vacuna con ayuda de una enfermera y otras dos mujeres que le sujetan la mano para calmarle.

