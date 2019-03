El presentador de Zapeando la lió con el amigo invisible al desvelar el nombre de la persona a la que regalaba. Por lo que recibió varias críticas de sus compañeros e, incluso, un castigo de la dirección del programa.

Ahora Ana Morgade ha aprovechado la ocasión para lanzarle un dardo: "Fácil también era el amigo invisible y no has sabido hacerlo". A lo que Frank ha contestado: "No me saques ese tema que me está costando un pastón".

