Dani Mateo destaca en Zapeando la visita en el plató de El Hormiguero de "uno de los chicos más majos de este país": la de Miguel Ángel Muñoz. Y es que según afirma el presentador, el actor le ha dado "un motivo más para no salir a correr".

Miguel Ángel Muñoz contó a Pablo Motos su mal rato corriendo "lesionado" la maraton de Boston: "En el kilómetro 10, una mujer me pasa flechada y se va a un lado, se baja la bragueta y lo echa todo delante de la gente". "Digo, 'pobrecita', ni me reí", confiesa el actor, que recuerda cómo minutos después le ocurrió a él: "Pero digo, 'yo no lo puedo hacer ahí', pero no había baños, me lo iba a hacer encima así que me metí en un jardín, me bajé los pantalones y eché lo más grande". Además, Miguel Ángel cuenta que no tenía con qué limpiarse así que cogió una hoja: "Me raspé lo más grande". Puedes conocer la anécdota al completo y la reacción de los zapeadores en el vídeo de arriba.