Quique San Francisco visitó el plató de 'El Hormiguero' donde se enfrentó al test de 'lo has hecho o no lo has hecho' de las hormigas. Este cuestionario consiste en responder 'sí' o 'no' a preguntas comprometidas de índole personal.

El actor confesó haberse ido de un hotel sin pagar, despertarse en una casa que no sabía de quién era e, incluso, haber sido apuntado con un arma. Pero estas no fueron sus confesiones más locas. También fue perseguido por el cobrador del frac.