Una presentadora en Minnesota ha conseguido hacer la información del tiempo de lo más divertido. Mientras la periodista contaba cuáles eran las previsiones del tiempo en una zona, un fallo técnico provocó que tanto su imagen como la de las temperaturas que aparecían en la pantalla se multiplicasen.

Cuando se dio cuenta de que estaba saliendo su imagen repetida comentó: "Esto asusta, ¿qué está pasando?". Pero los nervios del primer momento al ver el error técnico pasaron y la presentadora comenzó ha hacer movimientos con sus manos en pantalla mientras sufría un ataque de risa. "No sé que ha sido eso, pero fue brillante", explicó cuando el fallo estaba resuelto. No obstante, la presentadora siguió dando la información durante un minuto uy medio y no paró de reírse hasta que terminó de dar el tiempo.

