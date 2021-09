Dani Mateo conecta en directo con el plató de Más Vale Tarde para charlar con su presentador, Iñaki López. El vasco también conecta con su "media naranja en el programa", Cristina Pardo, que se encuentra en La Palma para contar todo lo que ocurre tras la erupción del volcán.

"Tenemos que estar muy atentos a la lluvia de ceniza, lo que pasó no me lo podía imaginar", destaca Cristina Pardo, que destaca lo alucinante de la situación: "Yo no he vivido nunca esto". Tras sus palabras, Iñaki López interrumpe a Dani Mateo para dar paso a la publicidad, dejando a Pardo y Mateo alucinados. "¿De qué publicidad?", pregunta Pardo, que no entiende nada, entre risas. Y es que su compañero ha sufrido un cómico lapsus al pensar que se había acabado Zapeando y ya estaba en Más Vale Tarde. Puedes ver la divertida reacción de Dani Mateo cuando Iñaki López le intenta quitar el puesto en el vídeo principal de esta noticia.