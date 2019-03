Carmen Maura confiesa su mala relación con Pedro Almodóvar: "No tenemos trato"

Durante su entrevista en 'El Hormiguero', Carmen Maura habla sobre su relación con Pedro Almodóvar. Tras muchos años, los dos acabaron la amistad.

La actriz señala que no tienen trato y que intenta no hablar de él porque " alguna vez lo he hecho y se ha enfadado". Maura asegura, además, que a veces, "le da importancia a cosas a las que no se las doy".

A pesar de la mala relación, la protagonista de 'Mujeres al borde un ataque de nervios', deja claro que quiere que "Pedro sea feliz", y que le vaya muy bien con su nueva película, 'Dolor y Gloria': "Ya somos mayores".