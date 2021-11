Este domingo, a las 21:25 horas en Salvados, Gonzo entrevista a Greta Thunberg. Esta entrevista será la primera de la conocida activista medioambiental en España. Pero, ¿cómo consiguió Salvados la primera entrevista de la activista en España? Gonzo desvela los detalles en Zapeando, donde también explica cómo se pronuncia realmente el apellido de la joven.

Pero, ¿cómo es Greta Thunberg tras las cámaras? ¿tiene un discurso preparado? "Cuando le haces preguntas que no tienen que ver con el cambio climático me sorprendió", destaca Gonzo, que explica cómo ha conocido a la persona en dos días: "Se sale de esa imagen de persona enfadada que solo sabe hablar de un tema, es una tía bastante sonriente y le hacemos preguntas de coña en las que tiene un sentido del humor que me sorprendió. Incluso, Gonzo desvela las condiciones que la adolescente puso para hacer la entrevista y cómo fue el momento en el que Greta llegó a la entrevista y sorprendió a todo el equipo.