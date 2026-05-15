Marina Comes nos lleva a recorrer los mejores rincones de Sri Lanka: "Es más pequeño que Castilla-La Mancha, pero con una variedad increíble"

Marina Comes, la influencer de viajes de Zapeando, nos descubre en este vídeo todos los secretos de Sri Lanka, un lugar con una gran diversidad de paisajes. Además, desvela las mejores fechas para que el monzón no te agüe el viaje.

Marina Comes propone hoy un viaje de lo más exótico: Sri Lanka, "un destino tropical muy atípico", porque según la influencer "es mucho más que playas tropicales con palmeras y agua de coco".

En su opinión, estamos ante un país que destaca por la diversidad de sus paisajes: "Vamos a tener, a parte del mundo de la playa, el surf y el yoga, una vida salvaje animal muy importante, donde vamos a poder hacer safaris al más puro estilo africano", explica.

Además, está el centro montañoso, donde todavía se pueden ver las plantas de té que plantaron los ingleses en la época colonial y un norte con el triángulo cultural que destaca por sus templos budistas. "Es un país que, aunque es más pequeño que Castilla-La Mancha tiene una variedad increíble", afirma Marina.

¿Cuál es el mejor momento para visitar Sri Lanka?

Al tener un clima tropical monzónico, la temporada alta se sitúa entre diciembre y marzo, que coincide con la época seca. Sin embargo, señala que "el monzón tampoco te cambia la vida", ya que cuando no hay monzón en el sur lo hay en el norte.

Lo que no es recomendable, según Marina, es alquilar un coche y conducirlo nosotros mismos, ya que "la conducción en Sri Lanka es muy temeraria": "Yo no he visto en ningún país apurar tanto las distancias para el adelantado", comenta la influencer, que sugiere usar un conductor guía.

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