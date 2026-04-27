Marina Comes propone una ruta primaveral por Mallorca, en vídeo: "Esconde auténticas joyas"

La creadora de contenido anima a disfrutar de la isla en esta época del año para evitar la masificación estival. Esta ruta recorre la costa oeste, donde es posible visitar numerosos pueblos con mucho encanto.

La creadora de contenido de viajes Marina Comes vuelve a Zapeando para hablar sobre un lugar de nuestro país del que se confiesa una enamorada: Mallorca. Aunque, como señala, es habitual visitar este lugar en verano, la creadora de contenido quiere proponer una ruta perfecta en primavera.

"Es mi época favorita y la podemos disfrutar sin las masificaciones", comenta. Esta ruta recorre la costa oeste de la isla y va de Valldemossa a Pollença. Comes indica que esta zona "esconde auténticas joyas". "Esta costa se caracteriza por unos acantilados que pueden llegar a los 400 m, no vamos a encontrar playas de arena fina, son calas inaccesibles", indica. A pesar de ello, la creadora de contenido indica que hay pueblos con mucho encanto.

Valldemossa, como cuenta, "es el típico pueblo de casas de piedra y calles adoquinadas". El pueblo vecino, Deià, "era muy frecuentado a principios del siglo XX por artistas, escritores y pintores", explica Comes, "y tiene un halo bohemio". Muy cerca de ese pueblo está el Mirador Sa Foradada, donde poder disfrutar del atardecer.

La siguiente parada es Sóller, "el pueblo más famoso de toda esta zona porque está conectado con Palma con el famoso tren centenario de Sóller". Este hace un trayecto de 27 kilómetros cruzando las montañas. El pueblo, como indica, "es precioso y tiene una herencia modernista interesante".

Marina confiesa que, en esa zona, le gusta especialmente Fornalutx. "Es uno de los pueblos más bonitos de España", comenta. Comes cuenta que, además, tiene un aroma cítrico ya que está rodeado de campos de limones y naranjos. La ruta sigue hasta Sa Calobra, "un clásico de la isla". Para poder llegar hasta este pueblo, hay que recorrer un tramo de carretera de 14 kilómetros "que dicen que es de las más bonitas y más exigentes y peligrosas de España". "Eso sí, no vayáis en verano, no cabe nadie más", añade Marina.

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