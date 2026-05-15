Alberto Rey, sobre 'El beso de la mujer araña', lo nuevo de Jennifer López: "Es la película más artificial jamás hecha"

Jennifer López protagoniza 'El beso de la mujer araña', que, tal como nos cuenta Alberto Rey, primero fue una novela, un libro casi conceptual, luego una película, después un musical de Broadway, y esta es la versión cinematográfica de ese musical".

Como cada viernes, Alberto Rey, nuestro experto en cine, nos analiza algunos de los estrenos más destacados de la semana, en esta ocasión, del último musical protagonizada por Jennifer López, 'El beso de la mujer araña', una película que cuenta la historia de dos presos que comparten celda y entre los que surge un vínculo cuando uno comienza a contarle al otro historias inventadas de Hollywood protagonizados por una diva del musical que interpreta Jennifer López.

"Advertencia a los espectadores", sostiene Rey: "Para lo bueno y para lo malo, esta es la película más artificial jamás hecha. 'El beso de la mujer araña' primero fue una novela, un libro casi conceptual, luego una película, después un musical de Broadway y esta es la versión cinematográfica de ese musical".

Esto es, "una historia que trata de una persona que le cuenta a otra persona una historia que no es real, que además es un musical que está protagonizada por actores latinos que siempre hablan en inglés y sale Jennifer López. ¿Hay algo natural en esto que os he contado? Nada, absolutamente nada", afirma Rey.

Eso sí, "la parte política y psicológica de la novela original de Manuel Puig [publicada en 1976], que yo la recomiendo mucho, que fue muy escandalosa en su momento, sigue ahí", añade el periodista. Un relato que se ambienta en la dictadura argentina. "Es una película muy política y los protagonistas tienen muchísimo carisma", señala Rey. Y, por supuesto, "ver bailar a Jennifer López es una cosa que no te crees. Es un espectáculo impagable", confiesa.

En definitiva, nuestro experto da tres albertitos a esta nueva película porque "no es gran cosa 'El beso a la mujer araña', pero advertencia a los espectadores, de verdad: no esperen nada natural en la película. Y esto no es malo, es una película completamente artificial. Y tampoco intenten bailar en su casa como Jennifer López, tengan un mínimo de dignidad", bromea Rey.

En el vídeo podemos ver al completo su análisis y, como siempre, los divertidos comentarios de nuestros zapeadores.

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