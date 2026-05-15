El bonito (y nostálgico) cartel del Festival de Cannes que celebra los 35 años de 'Thelma y Louise'

Thelma y Loise se presentó en Cannes en 1991 y es, sin duda, todo un clásico. Recordemos que es la película que dio a conocer a Brad Pitt. Esta semana comienza la 79º edición del Festival de Cine de Cannes y Alberto Rey y nuestros zapeadores nos cuentan algunos secretos del festival.

Esta semana ha comenzado la edición 79 del Festival de Cine de Cannes y ya hay famosos recorriendo la alfombra roja como Demi Moore o Joan Collins. La representación española no llegará hasta mañana, sábado 16 de mayo, cuando se proyecte 'El ser amado', de Rodrigo Sorogoyen, la semana que viene irán Pedro Almodóvar y Los Javis y que, por supuesto, comentaremos en Zapeando.

Este año el cartel es "una fantasía pura", dice Isabel Forner. Una imagen de la película Thelma y Louise con Susan Sarandon y con Geena Davis, que este 2026 cumple 35 años. Además de para celebrar el aniversario, la elección de esa imagen tiene algún mensajito por parte de los organizadores del festival.

Y es que, según nos cuenta nuestro experto en cine, Alberto Rey, el Festival de Cannes está cada vez más espabilado y está cambiando: "Está mejorando y sobre todo está dominando, porque ahora que ya ha conseguido influir más que nunca en los Oscars, en sus nominaciones y en la industria en general, y ahora lo que quiere es ser popular de verdad, que la gente esté al tanto de lo que pasa en Cannes, y qué mejor manera que recurrir a iconos como Susan y Geena".

Y además, "rinden homenaje porque Thelma y Loise se presentó en Cannes en 1991 y es un clásico. Recordemos que es la película que dio a conocer a Brad Pitt. Y, eso sí, también es una película que yo no lo sabía, pero es verdad que o la amas o la odias. Yo la amo"., confiesa Rey.

YY por cierto, añade, "tiene gracia que Ridley Scott, que es uno de los grandes cineastas de la masculinidad, también le salgan bien los personajes femeninos". Tales como Thelma y Louise, la teniente Ellen Ripley, de Alien, o cualquiera de las tres replicantes de 'Blade Runner', porque Harrison Ford en la película es un cansino, pero ellas son increíbles.

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