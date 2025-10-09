Marina Comas desvela los detalles de su viaje al parque nacional de Yellowstone: "He llorado varias veces de emoción"

Marina Comes comparte en este vídeo detalles de su viaje a través de la 'Ruta 89', que cruza Estados Unidos de norte a sur y que pasa por el parque nacional de Yellowstone, que está "literalmente, encima de un supervolcán".

Marina Comes vuelve a Zapeando para contarnos el viaje que ha hecho por el Estados Unidos más auténtico, a través de la llamada 'Ruta 89' que cruza los estados de Arizona, Utah, Wyoming y Montana.

A lo largo de esta ruta a bordo de una camper ha visitado tres parques nacionales, entre ellos el mítico Yellowstone, el más antiguo del mundo. "He llorado varias veces de emoción en este viaje", afirma Marina, para la que, como amante de la naturaleza, estos lugares son sobrecogedores.

La influencer de viajes de Zapeando explica en el vídeo sobre estas líneas que Yellowstone "está, literalmente, encima de un supervolcán". Bajó él, se encuentra una cámara de magma de 90 kilómetros de largo y 30 de ancho que, además "no está muy profunda".

En Yellowstone, asegura, "ves osos seguro", motivo por el que se pide a los visitantes que compren una especie de spray de pimienta que es como "el último recurso si te encuentras un oso caminando". Sin embargo, Marina apunta que este sería el último recurso, porque "dañarías al oso y tienes altas probabilidades de quedarte tú ciego también".

Antes de eso, le explicaron que, si se encuentra con un oso, es muy importante pararse, no dar la espalda al animal, quedarse mirándole y "ponerte a hablar con él" con un tono tranquilo. Sin embargo, apunta que no suele haber muchos ataques de osos: "Lo normal es que lo veas en una excursión, él te vea y se vaya".

