La inesperada visita a Virginia City que ha alucinado a Marina Comes: "Es como darte un paseo por la conquista del oeste"

En su viaje a través de la 'Ruta 89' que cruza los Estados Unidos más salvajes y auténticos, Marina Comes visita por sorpresa Virginia City, una ciudad que llegó a tener 40.000 habitantes durante la fiebre del oro, para luego quedar abandonada.

Marina Comes ha hecho una espectacular ruta de norte a sur por Estados Unidos a través de la llamada 'Ruta 89', que cruza los estados de Arizona, Utah, Wyoming y Montana, una de las zonas más espectaculares en lo que a naturaleza se refiere y en la que ha visitado parques naturales como el de Yellowstone.

Ya en el estado de Montana, la influencer de viajes de Zapeando ha visitado Virginia City, un paraje que te transporta al lejano oeste durante la época de la fiebre del oro.

Marina explica que de camino al valle donde se rueda la serie 'Yellowstone', se encontraron por sorpresa por esta ciudad-museo que se fundó a finales de 1800 y durante la fiebre del oro llegó a tener 40.000 habitantes, pero que cuando se acabaron los yacimientos se quedó desierta.

Ahora, señala Marina, "te puedes pasear por ella, entrar en el saloon, la tienda del sastre con la ropa de la época". Todo ello, sin que te cobren nada y cuidado al detalle: "Esto en España duraría dos días, vendrían a robar los muebles y las antigüedades, se llevarían todo", comenta la influencer, para la que esta visita "es como darte un paseo por la historia de la conquista del oeste".

