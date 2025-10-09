Maya Pixelskaya, sobre los 'consejos' de Marcos Llorente: "Cacho está llorando viendo cómo se le da voz a estas chorradas"

El jugador de fútbol ha compartido en 'El Chiringuito' por qué utiliza gafas con diferentes filtros o su opinión sobre las estelas de los aviones. No te pierdas la reacción de los zapeadores en este vídeo.

"Tenemos nuevo referente para temas de salud", anuncia Iñaki Urrutia: "Despedíos de Boticaria García porque ha llegado a la ciudad 'Boticario' Llorente". El zapeador se refiere a Marcos Llorente, jugador del Atlético de Madrid, que no ha dudado en compartir algunos consejos sobre salud que están llamando mucho la atención.

El jugador ha contado en 'El Chiringuito' la importancia que tiene la luz para él. "Procuro estar en el exterior lo máximo posible, comer durante las horas de sol y, cuando es por la noche, recibir solo la luz roja, velas o te vas a la cama", ha explicado. "Qué obsesión con la luz roja, a ver si además de futbolista tiene un negocio de revelar fotos en casa", comenta Maya Pixelskaya.

Llorente, además, utiliza gafas amarillas cuando está en interiores. "Fuera nunca hay que llevar gafas de ningún tipo, los rayos del sol siempre tienen que darte en los ojos y en la piel sin nada que lo interfiera", ha explicado en otra entrevista. Además, también usa gafas con cristal rojo para filtrar la luz azul de las lámparas o las televisiones.

"Hay otro aspecto que preocupa a 'Boticario' Llorente: el cielo", explica Maya. El futbolista ha manifestado sus dudas con respecto a las estelas de los aviones. Llorente, en 'El Chiringuito', ha explicado que nunca ha visto cielos como los que se pueden ver actualmente. "No he visto ese rastro de 40 estelas y que luego se tape el sol y se quede nublado", ha afirmado, "normal no es".

"Oigo a Cacho llorar desde aquí", afirma Pixelskaya, "está llorando, viendo como se le da voz a estas chorradas". "Con la contaminación que hay en Madrid lo raro es que veas el cielo, Marcos", concluye Iñaki.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.